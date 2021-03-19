جمعة الموفق يصدر روايته الجديدة “عار”

أعلنت “منشورات جامعة المبدعين المغاربة” عن قُرب صدور رواية “عار” للكاتب الليبي جمعة الموفق.

وتمتاز الرواية الجديدة للكاتب الليبي، والمقيم في الخارج، منذ سنوات، بأسلوب شيّق وشفّاف.

ووصف “موقع نخيل عراقي”، المتخصص بالأدب والفنون، رواية “العار” للكاتب الليبي جمعة موفق، بأنها رواية قوية ومشوقة وتستحق أن تتحول الى سيناريو سينمائي .

ويعتبر جمعة الموفق، من الكُتّاب الليبيين، الذي امتاز بالعمل الكتابي، بعيدًا عن الأضواء، وهو شاعر وروائي من مواليد مدينة ترهونة 1969، وتخرج من معهد المعلمين في العام 1988.

وصدر لهُ في السابق، “مأدبة لبكاء مر” 2017 عن دار روافد مهابة الغائب 2018 عن دار روافد، و”مهابة الغائب” عام 2018م عن دار روافد للنشر و”تجلي الغريب” عن منشورات موقع بلد الطيوب ورواية “القمر العاري”.

ووصف “موقع الطيوب” في لقاءٍ نُشر في 15 نوفمبر 2020، الكاتب جمعة الموفق، بأنه “مشاكس من طراز تشارلز بوكوفسكي إذ يعبث بجيوب أنفه كمن يفتش عن الحب في جِراب صدره وشرس كنجيب سرور يدهس على خطو بصقه ممتلئًا بعينيّ الشمس، حاملاً على ظهره قِربةً تزداد عطشًا متى ما دنا ظل الماء من ثقوب جلدها”.

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