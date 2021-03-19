وزير الصحة يتعهد بحلحلة المشاكل الإدارية وتوفير احتياجات مستشفى الأطفال في بنغازي

وعد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي بحلحلة المشاكل الإدارية والفنية وتوفير كافة الاحتياجات الطبية التي يتطلبها مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي لتمكين المستشفى من تقديم خدماته للمواطنين على أكمل وجه.

جاء وعد الزناتي خلال زيارة مفاجأة إلى المستشفى صباح اليوم الجمعة للوقوف على سير عمل المستشفى والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى، حيث تفقد عدد من الأقسام وغرفة العناية.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة الزناتي إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي تأتي في إطار اهتمامه وحرصه على سير العمل بمختلف المستشفيات والمرافق الصحية.

وأضافت أن الزناتي اطلع خلال الزيارة على سير العمل بالمستشفى بعد ورود عدد من الشكاوى، وقام بالوقوف بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمرضى وأيضا تفقد الأجهزة والمعدات الطبية وخاصة المتوقفة منها كما شملت الجولة عدد من المرافق الأخرى للوقوف على حجم الضرر وخاصة مع وجود عدد من العمالة المقيمين داخل أروقة المستشفى.

واستمع وزير الصحة خلال الزيارة الميدانية للمشكلات الصحية التي تعاني منه بعض الأطقم الطبية، متعهدا بتذليل كافة الصعاب لحل كافة المشاكل الفنية والصحية والإدارية العالقة أهمها توفير الأدوية والاحتياجات لتحسين جودة الأداء الطبي.

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