البكوش: لقاحات كورونا ستصل مطلع أبريل

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة جائحة كورونا خليفة البكوش، أن اللقاحات المضادة لكورونا ستصل مطلع أبريل القادم وتحديدا في الرابع من الشهر.

وأفاد البكوش في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن تأجيل موعد استلام اللقاحات من مجموعة كوفاكس عبر منظمة اليونسيف إلى الثامن والعشرين من مارس الجاري، يأتي نتيجة للضغط العالمي على الشركات.

وأضح رئيس اللجنة أنهم خاطبوا رئيس الوزراء بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية في الفضاء العام ومتابعة القيود المتبعة في المطاعم وصالات الأفراح والمآتم للتخفيف من عدد الاصابات.

وصرح البكوش الثلاثاء أن الوضع الوبائي حرج لكنه مستقر، موصيا بالتقليل من الحركة المجتمعية وارتداء الكمامة، وأفاد بأن هناك لجنة عملت على دراسة العروض قبل إحالتها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي وعد باتخاذ إجراء في القريب العاجل.

وأوضح البكوش أن هناك احتكارا عالميا للقاح فيروس كورونا وأن أمريكا وأوروبا منعوا خروج اللقاح وسط اضطراب العالم كله، لافتا إلى إعطائهم الإذن لرئيس الحكومة باعتماد 6 أنواع من اللقاح وهي فايزر أسترازنيكا وموديرنا وجنسون آند جنسون واللقاح الروسي والصيني.