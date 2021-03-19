ليبيا تسجل 1134 إصابة و52 وفاة بالفيروس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم ثلاثمئة وسبعة وخمسين، تسجيل ألف ومئة وأربع وثلاثين إصابة بكورونا، من أصل ستة آلاف وثلاثمئة وست وستين عينة سحبت للفحص، وحسب بيان المركز فقد سجلت البلاد أيضا تسعمئة وخمس عشرة حالة شفاء واثنتين وخمسين وفاة.

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