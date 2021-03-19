علي الزناتي : توطين العلاج بالداخل من الأولويات

أوضح وزير الصحة، علي الزناتي، أن ما أنفق على ملف العلاج في الخارج يبني أفضل ثلاثة مراكز طبية بمواصفات عالمية في الشرق والغرب والجنوب.

مبينا أن خطته المقبلة سترتكز على توطين العلاج بالداخل، ومعالجة الفساد الكبير في ديون الملف الصحي للدول المجاورة.

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