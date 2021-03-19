بعد وفاة طفل في عين زارة.. المنفي يدعو لإزالة الألغام

تقدم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية محمد المنفي بتعازيه لآل عقيل لوفاة ابنهم بانفجار بمنطقة عين زارة في العاصمة طرابلس، وتمنى الشفاء العاجل لباقي الجرحى.

ودعا المنفي في بيان نقله المكتب الإعلامي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والجهات المختصة لضرورة متابعة هذا الحادث الأليم، ومنح المصابين أهمية كبيرة، وتقديم العون المادي والمعنوي لهم.

كما دعا لمتابعة موضوع الألغام والعمل على إزالتها لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة في الفترة القادمة.

يذكر أنّ منطقة عين زارة الواقعة جنوب العاصمة طرابلس شهدت يوم أمس انفجار لغم أدى لوفاة الطفل عبد المهين مهند عقيل، وإصابة 3 آخرين بجروح.

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