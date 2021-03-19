ليبيا الان

بني وليد.. توعية السجناء بمخاطر فيروس كورونا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة بني الوليد محاضرة حول فيروس كورونا أقامتها منظمة البيت الآمن للتنمية وشؤون المهاجرين.

وهدفت المحاضرة لتوعية نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل حول خطورة فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه.

وشملت المحاضرة عدة محاور منها التعريف بالفيروس، والطرق التي ينتقل بها، وكيفية الوقاية منه، كما تم توزيع نشرات توعوية على الحاضرين.

يذكر أنّ هذه المحاضرة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات منظمة البيت الآمن، والتي تهدف من خلالها لنشر التوعية حول خطورة فيروس كورونا، وطرق التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة في حال ظهرت بين المهاجرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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