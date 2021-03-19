بني وليد.. توعية السجناء بمخاطر فيروس كورونا

شهدت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة بني الوليد محاضرة حول فيروس كورونا أقامتها منظمة البيت الآمن للتنمية وشؤون المهاجرين.

وهدفت المحاضرة لتوعية نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل حول خطورة فيروس كورونا المستجد، وطرق الوقاية منه.

وشملت المحاضرة عدة محاور منها التعريف بالفيروس، والطرق التي ينتقل بها، وكيفية الوقاية منه، كما تم توزيع نشرات توعوية على الحاضرين.

يذكر أنّ هذه المحاضرة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات منظمة البيت الآمن، والتي تهدف من خلالها لنشر التوعية حول خطورة فيروس كورونا، وطرق التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة في حال ظهرت بين المهاجرين.

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