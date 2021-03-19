كوبيتش: الليبيون يرغبون بإجراء الانتخابات والبعثة الأممية سترافقهم لتحقيق ذلك

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، إن ليبيا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرا في مؤتمر صحفي من ألمانيا مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى ضرورة احترام المجتمع الدولي رغبة الشعب الليبي في عدم تواجد مرتزقة أو أي قوات أجنبية في بلاده.

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