ليبيا الان

كوبيتش: الليبيون يرغبون بإجراء الانتخابات والبعثة الأممية سترافقهم لتحقيق ذلك

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، إن ليبيا تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرا في مؤتمر صحفي من ألمانيا مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى ضرورة احترام المجتمع الدولي رغبة الشعب الليبي في عدم تواجد مرتزقة أو أي قوات أجنبية في بلاده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك