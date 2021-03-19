الغويل: واشنطن تفكر في تعيين ستيفاني مبعوثة أمريكية إلى ليبيا

رجح حافظ الغويل الأكاديمي الليبي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تلجأ الإدارة الأمريكية إلى تعيين المبعوثة الأممية السابقة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز مبعوثا لواشنطن إلى ليبيا.

قال الغويل على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “يدور فى واشنطن هذه الأيام حديث على احتمال تسمية ستيفاني ويليامز مبعوثة خاصة للولايات المتحده لليبيا على غرار المبعوث الخاص لليمن وأفغانستان” وفق قوله.

وتابع الغويل: “قولوا إن شاء الله. ما يعرف يربى ديناصورات ليبيا إلا هى خصوصا لو جايه بعصاه أمريكا” وفق تعبيره.

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