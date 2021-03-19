وزير التعليم التقني والفني يتسلم مهام الوزارة

استكملت يوم أمس مراسم تسليم مهام وزارة التعليم التقني والفني، والتي استحدثها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة عن هيئة التعليم التقني والفني، وتولاها يخلف السيفاو.

ونظمت الوزارة بهذه المناسبة حفلا مصغرا ألقيت فيه عدة كلمات، حيث أثنى المتحدثون على مسيرة الهيئة في مجال التعليم التقني، وعلى قرار رئيس الحكومة بتحويلها إلى وزارة.

هذا وأشار المسؤولون إلى الدور الكبير الذي قدمته الهيئة والمؤسسات التابعة لها في النهوض بمسيرة التعليم، حيث قدم الوزير درع الاستحقاق لرئيس الهيئة السابق عادل الزنداح تكريما لجهوده.

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