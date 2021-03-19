الوطنية للنفط والخليج العربي تبحثان إنشاء مصحة النفط ببنغازي

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اجتماعا مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله حتيتة، لمناقشة إنشاء مصحة النفط بمدينة بنغازي.

الاجتماع تناول النشاط العام للشركة بمختلف عملياتها من صيانة وإنتاج، وكذلك الصعوبات التي تعيق الشركة لتحقيق المستهدفات، والحلول الكفيلة بتجاوزها، إلى جانب جهودها الحثيثة للمحافظة على استمرارية الإنتاج واستدامته.

من جهته أكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقدم الدعم اللازم لشركة الخليج، كونها إحدى أهم شركات القطاع التي يعول عليها في زيادة مستويات الإنتاج ودعم خزينة الدولة وإنعاش الاقتصاد الوطني.

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