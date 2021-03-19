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لدعم المسار الانتخابي.. ليبيون يطلقون حراك “الانتخابات الرئاسية”

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مجموعة من الليبيين والليبيات من كل التوجهات والمدن والمناطق عن تأسيس “حراك الانتخابات الرئاسية” لدعم المسار الانتخابي للمضي نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.

وطالب الحراك في بيانه الأول “الجهات التشريعية بتضمين مخرجات الحوار السياسي الليبي (تونس . جنيف) بالإعلان الدستوري لا سيما ما يخص فقرة موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المحددة في 24 ديسمبر 2021 للوصول بليبيا إلى الدولة الديمقراطية”.

وأكد الحراك أن أهدافه تتمثل في “التمسك بمبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية المباشرة من الشعب والمزمع عقدها يوم 24 ديسمبر 2021، وتوعية الشارع الليبي بأهمية المسار الديمقراطي وخلق وعي شعبي عام للمشاركة الفاعلة في الانتخابات وممارسة المواطن لحقه المشروع في اختيار من يحكمه، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة الليبية”.

وأشار إلى أن باب الاشتراك والعضوية مفتوح لكل الليبين للتسجيل في هذا الحراك بشرط أن ينسجم مع أهدافه ومبادئه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ايضا يجب دعم اى مرشح يتميز بالكفاءة والنزاهة والامانة والوطنية فى مواجهة تيار المال السياسى للفاسدين والارهابيين حتى لا ينجح منهم احد من الخوان المفسدين

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