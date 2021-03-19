سفير مالطا لدى ليبيا عمل موظفاً في فندق كورنثيا بطرابلس

كشف مصدر دبلوماسي ليبي سابق لـ “صحيفة الساعة 24″، رفض الإفصاح عن هويته، أن سفير دولة مالطا لدى ليبيا الحالي تشارلز صليبا، كان يعمل موظف استعلامات في فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس قبل عام 2011، ويمتلك صداقات واسعة بين الليبيين.

وتظهر عدد من الصور رصدتها “الساعة 24” تعرف حد الموظفين الحاليين بفندق كورنثيا على زميلهم السابق وسط فرحة وبهجة أثناء التقاطها.

وعاد تشارلز صليبا إلى طرابلس يوم 6 مارس الجاري، وذلك للبدء فى مباشرة مهامه الدبلوماسية، بعد استئناف عمل سفارة بلاده في العاصمة، وقد أجرةبعدها عدة لقاءات مع مسؤولين في طرابلس.