وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية يتفقد مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي

بنغازي 19 مارس 2021 (وال)- قام معالي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي صباح اليوم الجمعة، بزيارة مفاجئة لمستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي.

هذا وشملت زيارة معالي الوزير عدد من الأقسام، للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى، وأيضًا تفقد الأجهزة والمعدات الطبية وخاصة المتوقفة منها، كما شملت الجولة عدد من المرافق الأخرى للوقوف على حجم الضرر التي تسببه، وخاصة مع وجود عدد من العمالة المقيمين داخل أحد أروقة المستشفى .

واطلّع معالي الوزير خلال جولته التي جاءت بُعيد ورود عدد من الشكاوى من داخل وخارج المستشفى، على المشاكل والعراقيل واستماعه لملاحظات الأطباء والممرضات المناوبات اللاتي أكدن على ضرورة تحسين بعض الخدمات، منها توفير بعض الأدوية ونقص الممرضات، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المريض والطاقم الطبي على حد سواء داخل المستشفى . (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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