بوريل: مستعدون لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، موضحاً أن الأمر متروك للأمم المتحدة لطلب دعم أوروبا في هذا الشأن.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي في مقر عملية إيريني الأوروبية بروما: “متأكد أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء سيكونوا على استعداد للنظر في هذا الطلب، فيما ينبغي على الأمم المتحدة أن تطلب ذلك”.

وبشأن تعيين مبعوث أوروبي إلى ليبيا، أكد بوريل أنه سيتم تقديم مقترح خلال الأيام القادمة، مضيفاً أن المشكلة تتمثل في وجود العديد من المرشحين الممتازين فيما ينبغي اختيار واحد فقط، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.