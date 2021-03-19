“العمل الوطني” للأمم المتحدة: نطالبكم بالاستمرار في دعم المؤسسات لتنظيم الانتخابات

أرسلت تنسيقية العمل الوطني خطابا لـ” يان كوبيش” المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت التنسيقية في الخطاب:”لقد استطاعت بعثة الأمم المتحدة في الشهور الأخيرة بقيادة السيدة ستيفاني وليامز تعزيز سمعتها وثقة الليبيين فيها، من خلال النجاحات الهامة التي حققتها في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين بوصول ملتقى الحوار إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي ،والاتفاق على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 ديسمبر واتفاق لجنة العشرة العسكرية على وقف دائم لإطلاق النار والأعمال العدائية؛ وخروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية؛ وعدداً من الإجراءات الأخرى التي تنفيذها بحسن نية في الأسابيع القادمة.

وتابع الخطاب :” يسعدنا أن نخاطبكم في هذه لنؤكد لكم حرصنا على أن تواصل بعثة الأمم المتحدة البناء على الإنجازات التي تحققت؛ بعد أن عجزت السلطات المعنية لعدة سنوات عن التوافق على أي منها، بسبب تحول مبدأ التوافق إلى أداة للمغالبة والمحاصصة وعرقلة المسار الديمقراطي.

واستطرد الخطاب:”لا شك أن أغلب الشعب الليبي سعيد بميلاد السلطة التنفيذية الجديدة؛ وتوحّد مجلس النواب والتئامه في اجتماع تاريخي بسرت؛ ويراوده الأمل في تنفيذ جميع مُخرجات لجنة العشرة العسكرية في أسرع وقت ممكن، ولكننا في ضوء تجربة السنوات الماضية؛ نخشى ألا تتمكن المؤسسات ذات العلاقة من التوافق في الوقت المناسب على قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر، دون مساعدة المتخصصين؛ خاصة وأننا لم نرّ أي إجراء عملي بالخصوص حتى الآن.