وزيرا خارجية فرنسا وتونس يبحثان الوضع في ليبيا

استقبل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، في باريس ،وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي عثمان الجرندي، وتطرق الجانبان في مباحثتيهما للوضع في ليبيا.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، أتاحت هذه المحادثات تقييم الأزمة الصحية واستعراض المحاور الأساسية للشراكة المكثّفة التي تربط فرنسا وتونس، ولا سيّما الدعم الذي تقدّمه فرنسا لتونس في سبيل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا،وذكّر الوزير بأن فرنسا على أتمّ الاستعداد لمواكبة خطة العمل التي تُعدّها السلطات التونسية بغية إصلاح الاقتصاد التونسي.

وتطرق الوزيران إلى التعاون الثنائي في المجال الأمني، ولا سيّما مكافحة الإرهاب بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للاعتداء على متحف باردو، وتناولا أيضًا سبل تعزيز تعاوننا بشأن مسألة الهجرة، وخاصة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

واستعرض الوزيران أيضًا الوضع الراهن في ليبيا وأبرز الملفات الإقليمية والمتعددة الأطراف، وتطرق الوزيران أيضًا إلى التحضير لمؤتمر قمة الفرنكوفونية المزمع عقده في جربة في نوفمبر 2021.