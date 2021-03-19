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من القذافي لـ"دبيبة"…ماذا تغير بشأن تمثيل المرأة في الحكومات الليبية؟

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

إشارات هامة حملتها نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الليبية الجديدة، خاصة بشأن توليها حقائب سيادية، إلا أن الآراء بهذا الشأن متباينة إلى حد كبير.

في حكومة عبد الحميد دبيبة تولت 5 وزيرات حقائب وزارية، هي الخارجية والتعاون الدولي التي ترأستها نجلاء محمد المنقوش، وكذلك وزارة العدل التي تربعت عليها حليمة إبراهيم عبد الرحمن، ووزارة الشؤون الاجتماعية لوفاء أبوبكر محمد الكيلاني، ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي جاءت من نصيب مبروكة توفي عثمان أوكي، فيما تولت  وزارة الدولة لشؤون المرأة، حورية خليفة ميلود.

المشاورات التي جرت في جنيف وقت سابق اشترطت تمثيل المرأة بنسبة 30 في المئة، وهو ما يراه البعض يختلف عن العهد السابق، حيث كانت تمثيل المرأة بشكل طبيعي في إطار الاستحقاق دون اشتراطات مسبقة.

مسؤولون ليبيون، يرون أن الخطوة الحالية تؤسس لمرحلة مغايرة، حتى وإن كانت عبر شروط مسبقة، أي أنها تعزز مكانة المرأة وتؤسس لفكر جديد في إدارة الدولة، خاصة مع تولي المرأة لحقائب سيادية.

الفترة الزمنية الممنوحة للحكومة الحالية ليست بالطويلة، حيث أنه من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام الجاري، ما يعني أن الوزيرات في الحكومة، ربما يغادرن المشهد إن لم يقع عليهن الاختيار في الحكومة الجديدة ما بعد الانتخابات، وهو ما يضعهن تحت اختبار صعب في الفترة المقررة والنتائج التي يمكنهن تحقيقها.

تكافؤ الفرص

نادية عمران، عضو الهيئة التأسيسية للدستور، ترى أن الخطوة تؤكد على حق المواطنة وتكافؤ الفرص وإتاحة المجال للمرأة لتولي الوظائف السيادية والقيادية.

وتابعت بقولها “تكليف المرأة بحقائب سيادية هامة كالخارجية والعدل هي بمثابة إتاحة الفرصة للمرأة لإثبات جدارتها وقدراتها على إدارة وتسيير هكذا وزارات”، وهو ما تصفه عمران بأنه بداية لنزع الثقافة السلبية التي تشكك في قدراتها وكفاءتها.

تمثيل محدود في السابق

تشير عمران إلى أن المرأة الليبية سبق، وأن تولت بعض الوظائف بشكل محدود، وأن ما جرى في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية، هو الخروج من قولبة المرأة في وزارات بعينها، مثل الثقافة والسياحة وشؤون المرأة، ودخولها معترك أكبر وأهم.

في الإطار قالت الكاتبة هاله المصراتي، إن “حضور المرأة ووجودها ضمن أي مشروع يدفع نحو الاستقرار يعني الكثير، متى كانت الشخصية متفق عليها في الداخل قبل الخارج”.

دور المرأة

وأعربت المصراتي في حديثها لـ”سبوتنيك”، عن أملها في “تعزيز دور المرأة بشكل أكبر، مطالبة بتسليط الضوء على النساء اللواتي لديهن خبرة أكبر وأقدر، خاصة أن بعضهن مهجرات وبعضهن لا زلن يتعرضن للمطاردة، إضافة إلى استبعاد الكثيرات رغم أنهن يحملن شهادات من جامعات دولية، وكانت لهن صولات وجولات في عدة مجالات منها القانون والسياسة”.

بشأن تولي امرأة لوزارة الخارجية توضح المصراتي أن “المرأة  كانت حاضرة، وتولت مناصب دولية وكان لها الحق في تولي الكثير من المناصب، وأن إرث النظام السابق وتعليمه الجيد قد جعل النساء اليوم حاضرات في المشهد الليبي الجديد، سواء اتفق أو اختلف حولهن، لكنه كان مخاضا طبيعيا لتعزيز دور المرأة إبان النظام السابق من خلال الدفع بها للتعليم”.

قوة المنظومة

تشير المصراتي إلى أنه “في السابق كانت المرأة عند توليها لأي منصب تجد المناخ المناسب وأن قوتها كانت تستمد من منظومتها الداخلية والسيادية، وأن البيئة كانت مناسبة لتمارس عملها دون خوف داخلي ودون ضغط خارجي”.

  وأوضحت أن “المرأة كانت موجودة سابقا في وزارة الثقافة وفي الإعلام وفي الشباب والرياضة، ومثلت ليبيا في المنظمات الدولية، وفي السفارات”.

طائرة القذافي

ذكرت المصراتي بعض الأمثلة منها أن “طائرة القائد معمر القذافي كانت الكابتن الخاص بها هي كلثوم البوسيفي، رغم أنها ليست محسوبة على تيار ثوري أو عضو حركة لجان ثورية”.

وشددت على أن “وجود المرأة في كافة المجالات في السابق كان ضمن الأطر الطبيعية كاستحقاق، غير أن الأمر الآن يطبق بشروط وفرض”.

فيما قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن “المرأة في ليبيا تشكل نصف السكان، ويشكل الشباب نسبة 65 في المئة، وهو ما يؤكد أهمية دورها”.

إعادة تشكيل

في حديثه لـ”سبوتنيك”، يوضح معزب أن “نسبة تمثيل المرأة في المجتمع، تؤكد أهمية إتاحة الفرصة لها لتشغل مكانتها في بناء المجتمع”.

وتولي المرأة وزارات سيادية للمرة الأولى تمثلت في الخارجية والعدل، خطوة يراها معزب هامة في إعادة تشكيل الإدارة في ليبيا.

 لتعزيز الخطوة، يرى معزب “ضرورة تشجيع النساء على المشاركة في كل المناصب القيادية والسيادية، وتشجيع النساء على الانخراط في الشأن العام”.

شروط مسبقة

فيما قال الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور صالح الزوبيك، إنه “من الناحية الشكلية، فإن تولي المرأة حقائب مثل الخارجية والعدل هي خطوة جيدة، إلا أنها تتصل بشروط البعثة الأممية خلال اجتماعات جنيف للمترشحين لمنصب رئيس الحكومة، وتعهد بتخصيص نسبة 30 في المئة من الحكومة للمرأة”.

في حديثه لـ”سبوتنيك”، يرى الزوبيك أن “تمكين المرأة في الحياة السياسية في ليبيا جرى من أربعين عاما مضت، حيث كانت المرأة ممثلة في كل مناحي الحياة السياسية والوظيفية، وكان القائد معمر القذافي يتبنى شخصيا هذا المشروع”.

 في السابق لم تكن هناك أي قيود تمنع المرأه من تولي المواقع، وهو ما يشير له الأكاديمي الليبي، مع مراعاة العوامل الثقافية التراكمية، ونظرة الرجل للمرأة، إلا أنه يشدد على أن المرأة الليبية حققت تقدما، وكانت في الصدارة في عدة مواقع.

عهد القذافي

فيما قالت إيمان محمد الكاتبة الليبية، إن “التفاعل مع وجود سيدات في الحكومة الجديدة يتم التعامل معه بشكل مبالغ فيه”.

وأوضحت في حديثها لـ”سبوتنيك”، أن “المرأة الليبية لم تهمش خلال عهد الجماهيرية”.

 إشارة أخرى يحملها حديث الكاتبة، خاصة فيما تعرضت له المرأة الليبية بعد العام 2011، والذي تصفه بـ”عام النكبة”.

تدلل الكاتبة بقولها “على أنه ما قبل 2011 لم تكن هناك أي سجينات راي في ليبيا، بينما تشهد السجون في الوقت الراهن على الأرقام وحقيقة الوضع”.

وفي كلمته أمام مجلس النواب الليبي خلال جلسة منح الثقة الشهر الجاري، أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، أن المرأة ممثلة في تشكيلته الحكومية إلى الآن بنسبة 15%، وقد يفوق الـ30% في باقي المؤسسات والهيئات التي تشكل في الفترة القادمة.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • انجازات الديوث حسن ونيس بوزارة الثقافة

    قام بالتنسيق مع كبير الديوثين احمد معتيق لسرقة مبلغ مالي وقدرة 65 مليون بأسم ذكرى عيد الاستقلال 24 ديسمبر واقامة معرض الكتاب الوهمي وأجبر فيه الموظفين بحضور المعرض من خلال تهديدهم بالتوقيع اليومي أو قطع مرتباتهم التي يتقاضونها على قانون 15 طيلة فترة المعرض الوهمي بحيث يظهر لعالم بإن فيها أقبال من الجمهور للمعرض ونسرد لكم بعض عمليات السرقة النهب المال وهي :
    1- عدم صرف مكافأت الموظفين وعلاواتهم وترقياتهم التشجيعية والرسمية وصرفها لقسم السرقة والنهب ” قسم المالي ” على هيئة مكافأت مالية عبر البند الأول من رئيس القسم نادر واسيل وشؤون الادارية وليد حسين والباروني والمراقب المالي أحمد وقسم المراجعة وقسم الصكوك وقسم المرتبات الذين صرف سيارات ثمنها 65 الف بأسمائهم الشخصية وتسجيلهم كمكأفأة على تعاونهم معه في نهب وسرقة اموال الثقافة رغم شرائها من أموال الثقافة .
    2- توقيع عقود وهمية ومزورة للأنتاج الفني والسينمائي يوم السبت الماضي قبل أستلام الوزيرة للوزارة .
    3- توريط وزارة الثقافة في ديون كبيرة مع الشركات الخاصة في الطباعة والنشر والقرطاسية داخل وخارج البلاد.
    4- قام بتملك سيارة من سيارات وزارة الثقافة لجلال القبي بأسمة الشخصيثمنها 150 الف دينار.
    5- يبزنس مع الشركات الخاصة والعقود شراء السيارات والصيانة العقارات والقرطاسية ومعارض سيارات.
    6- سرقة البند الثاني من الميزانية المخصصة للمكاتب الثقافية ببلديات والمراكز والادارات التابعة لوزارة الثقافة.
    7- يطلب من بعض مدراء الادارات والمراقب المالي الأتصال بزوجاتهم، وثم يأخذ منه التليفون ويتكلم هو مع الزوجة وينسق معها لممارسة الزنا معهن بعلم زوجها الديوث الذي قام بجلبها له للأقامة هو اولاده بفنادق مصراتة وهي تقيم مع حسن ونيس في بيته بمصراتة مقابل مبالغ مالية او سيارة باسمة اوسمها.
    8- جميع الموقعين على قامة المطالبين فيها الدبيبة بتكليف الديوث حسن ونيس بوكيل الوزارة الثقافة أو منصب الشؤون الادارية زاني حسن ونيس فس نسوانهم هؤلاء كلهم ديوثين .
    9- قام بتكليف مدير مكتبة عادل ابوستة بغسل ملابسه الداخلية بالشقته الكائنة خلف مصرف الادخار العقاري.
    هذه انجازات الديوث حسن ونيس طيلة حكم الديوث فايز السراج بدعم من الديوث امعتيق من غير السحر الذي يستخدمه ضد الموظفين بالتنسيق من السراج ومعتيق والصور والكبيروباشاغا هؤلاء كلهم ديوثين … وهو رافض تسليم الوزارة الى السيد الوزير مبروكة إلا بشروط وهي :
    1- تكليفة بمنصب مدير الشؤون الادارية والمالية .
    2- وكيل وزير الثقافة .
    نحن نقولوا لهذا الديوث أستعد لشكاوي المقدمة لنائب العام بتهمة سرقة ونهب المال العام ومستحقات الموظفين والعقود الانتاج والمزورة ياديوث لن ينفعك مقرك المختفي فيه بشركة الطباعة والورق بدار الكتاب والنشر شارع عمر المختار.
    وللفضائح حكومة السراج بقية.

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