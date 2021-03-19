«الحاجي»: وفاء المنفي والدبيبة بوعودهما يدخلهما التاريخ ويضمن نجاح سياستهما

قال الناشط السياسي جمال الحاجي، إن هيبة الحكومة تكمن في الوفاء بوعودها، ويأتي على رأسها ملف الصحة والتعليم وتقليص عدد السفارات الليبية في الخارج إلى أقل من خمسين سفارة أو أقل وتقليص عدد العاملين بالسفارات المتبقية لوقف نزيف إهدار موارد الدولة من العملة الأجنبية”.

وأضاف الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تلك الوعود خطوة تحقق أكبر وأقوى دعم وتجاوب شعبي مع الرئاسي والحكومة وهو ما يخدمهم في تنفيذ سياساتهم ونجاحهم ويدخلهم التاريخ بعد المأساة التي أوصلنا إليها من سبقهم”.

واختتم قائلا:” الشعب يستحق أن يخدمه الأوفياء وسترون وفاء الشعب بعد ذلك”.