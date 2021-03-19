بالصور الزناتي يزور مستشفى طب وجراحة الأطفال بمدينة بنغازي

ليبيا – أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اليوم الجمعة زيارة فجائية لمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي؛ للوقوف على سير عمل المستشفى والاطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

الوزير تفقد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة خلال الزيارة الفجائية عدد من الأقسام وغرفة العناية، وذلك في إطار اهتمامه وحرصه على سير العمل بمختلف المستشفيات والمرافق الصحية.

واطلع الزناتي خلال الجولة الميدانية علي سير العمل بعد ورود عدد من الشكاوى من الداخل والخارج؛ للوقوف بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمرضى، وأيضًا تفقد الأجهزة والمعدات الطبية وخاصة المتوقفة منها.

كما شملت الجولة عدد من المرافق الأخرى للوقوف على حجم الضرر التي تسببه، وخاصة مع وجود عدد من العمالة المقيمين داخل أروقة المستشفى.

واستمع وزير الصحة خلال الزيارة الميدانية علي المشكلات الصحية التي تعاني منها بعض الأطقم الطبية، متعهدًا بتذليل كافة الصعاب لحل كافة المشاكل الفنية والصحية والإدارية العالقة‪ أهمها توفير الأدوية والاحتياجات لتحسين جودة الأداء الطبي

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية