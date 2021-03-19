نوري أبو سهمين: هل نشهد عملا قانونيا لاستلام السجون السرية

قال نوري أبوسهمين رئيس تيار يا بلادي، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر:” بعد التهليل والتكبير عقب خطوات التسليم والاستلام، هل نشهد عملًا قانونيًا عاجلًا لاستلام السجون السرية وإطلاق سراح المظلومين ومعاقبة الظالمين ليبيا”.

وأمس الخميس، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية والممثلة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والدستورية كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية،والإفراج عن المحتجزين قسرا.

وأوضحت المنظمة أن القيود التنفيذية بلغت على المجتمع المدني في ليبيا مستوى غير مسبوق، وباتت تمثل تهديدًا كبيرًا للمنظمات غير الحكومية. ولا تستهدف تلك القيود وتعرقل عمل المنظمات النشطة في المجال الحقوقي فحسب، ولكنها تستهدف جميع المنظمات العاملة في المجال الإنساني والأجتماعى والتنموي والثقافي ، و على مدى السنوات الخمس الماضية، اتفقت الأطراف الليبية المتحاربة في الشرق والغرب على تقييد حرية تكوين المنظمات الأهلية وحرية التعبير، دون أي اعتبار لالتزامات ليبيا الدستورية والدولية في هذا الإطار.