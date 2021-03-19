دي مايو: ندعم عملية الانتقال السياسي وإعادة التوحيد المؤسساتي الجارية حاليًا في ليبيا

ليبيا – رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن التطورات المشجعة في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة تفسح المجال لتفاؤل حذر، مشددًا على ضرورة الدفع إلى مضاعفة الجهود؛ لأن الثقة التي منحها مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة تعد تطورًا ذا أهمية تاريخية.

دي مايو وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمقر وزارة الخارجية في روما قصر فارنيزينا أمس الخميس أضاف: “أن إيطاليا تدعم بقوة عملية الانتقال السياسي وإعادة التوحيد المؤسساتي الجارية حاليا في ليبيا”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن بلاده لديها ثقة كاملة بعمل الأمم المتحدة وتأمل أن يستمر نقل الاختصاصات والصلاحيات الجارية حاليا بطريقة سريعة ومرتبة.

من جانبه، قال بوريل: “أجرينا اليوم حوارًا مهمًا حول ليبيا وحول آفاق السلام والقيادة الجديدة في هذا البلد”، مبينًا أن الطريق ما تزال طويلة، لكن هناك فرصة سانحة يجب استغلالها، على حد تعبيرها.

بوريل ثمن جهود إيطاليا لمساهمتها المهمة التي قدمتها دائمًا في هذا الملف المعقد للغاية، وبشكل خاص عندما ارتبط الأمر بإطلاق عملية إيريني واستضافة مقر هذه العملية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية