وزير داخلية حكومة الوحدة: علينا العمل كفريق واحد لأرساء الأمن والاستقرار

ناشد خالد مازن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، في أول بيان له، ضباط وزارته-التي ظلت منقسمة لسنوات- للعمل كفريق واحد.

ودعا وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، في أول بيان له منذ توليه المنصب، كافة أطياف الشعب الليبي إلى التعاضد والتكافل لمساندة الوزارة في أداء مهامها على أكمل وجه وتجاوز صفحة الماضي والتسامح، ونبذ خطاب الكراهية وتحييده من كل المنابر الإعلامية.

وشدد مازن، في بيانه، على منتسبي الوزارة لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإخلاقية والعمل بروح الفريق الواحد لأن العبء الأكبر يقع على عاتق الجميع لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 من شهر ديسمير من العام الحالي.

وأكد وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية، أن على الليبيين استغلال الأجواء الإيجابية التي تمر بها البلاد حالياً لتحقيق مستقبل مشرق من خلال تكافل الجميع وتغليب مصلحة الوطن دون إغفال ملف حقوق الإنسان وأوضاع النازحين والمهجرين والعمل على صون حقوق حريات المواطنين وضيوف ليبيا من الأجانب على حد سواء.