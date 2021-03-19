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بالصور | وزارة العدل تُرحّل 10 نساء و 14 طفلًا من عائلات الدواعش إلى تونس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أمس الخميس ترحيل المجموعة الأخيرة من نزيلات مؤسسة الإصلاح والتأهيل النساء من حاملات الجنسية التونسية المتهمات في قضية تنظيم الدولة الإسلامية، واللائي تم القبض عليهن في مدينة سرت في عملية البنيان المرصوص.

الشرطة القضائية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن المجموعة تضم 10 نساء و14 طفلًا تم ترحيلهم على ثلاث مراحل كان أخرها أمس الخميس، لافتةً إلى أنه تم ترحيل المجموعة عن طريق معبر راس اجدير الحدودي وقامت السلطات التونسية باستلامهم.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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