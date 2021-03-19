تفاصيل الزيارة الرسمية التي أداه كوبيتش إلى برلين

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء اليوم الجمعة، تفاصيل الزيارة الرسمية التي التي أداها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش لمدة يومين إلى برلين في اطار جولته الدولية الهادفة الى تعزيز دعم المجتمع الدولي لليبيا، بما في ذلك دعم السلطة التنفيذية الجديدة المؤقتة.

ووفق نص البيان الذي نشرته البعثة على صفحتها الرسمية فقد التقى المبعوث الخاص،عقب وصوله يوم الأربعاء، بمستشار السياسة الخارجية للمستشارة الألمانية، يان هيكر. وفي اليوم التالي، التقى وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تلا ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك. كما التقى لاحقًا بوزير الدولة في وزارة الخارجية، بيرغر، ووزير الدولة، أنن، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين من وزارة الخارجية الألمانية.

والتقى المبعوث الخاص كوبيش أيضا، بممثلي مركز عمليات السلام المدنية، و ممثلين عن وزارة الدفاع. أثناء وجوده في برلين، أجرى محادثة عبر الفيديو مع رئيس لجنة السياسات الخارجية في البرلمان الألماني، رويتجن، وأجرى مباحثات بشكل منفصل مع أعضاء رفيعي المستوى في اللجنة.

وأعرب كوبيتش عن تقديره الكبير للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وحكومة ألمانيا لدعمهما القوي والمستمر لليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والوحدة والاستقرار والسيادة والازدهار، من خلال انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا العام الماضي وعملية برلين التالية، برؤية صائبة.

وحسب نص البيان فقد حث المبعوث الخاص والأطراف الذين أجرى معهم المشاورات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال مؤتمر برلين. واتفقوا على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وتعهد المسؤولون بدعم السلطات التنفيذية الجديدة، معربين عن توقعاتهم بأن السلطات الجديدة ستكثف جهودها لتوفير الخدمات الأساسية والدعم للشعب الليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإرساء الأسس اللازمة لمصالحة وطنية شاملة، وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. كما حثوا السلطات والمؤسسات الليبية على اتخاذ جميع الخطوات القانونية وغيرها من الخطوات اللازمة لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما حثوا جميع القيادات على الوفاء بالتزاماتهم واستجابة رغبات وتوقعات الشعب الليبي التي تدعم بقوة إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021. وأكدوا الموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم لخارطة طريق المؤدية إلى الانتخابات.

وشكر المبعوث الخاص ألمانيا وجميع الشركاء الدوليين والجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على اصطفافهم بشكل جيد في دعم التقدم الإيجابي الذي يحدث في ليبيا.

وأخيرًا، عقد يان كوبيتش اجتماعاً مع المفوض السامي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، تناولوا خلاله مجموعة واسعة من القضايا ذات الطبيعة الإنسانية وحقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على مسألة الهجرة. وهي إحدى أولويات الحكومة الليبية الجديدة التي تتطلب تكثيف التعاون والدعم الدولي.