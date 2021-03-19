آمال بوقعيقيص: لسنا بحاجة إلى إعادة اختيار السلطة التنفيذية.. ومدتها يجب أن تصل لعامين

قالت المحامية والناشطة السياسية، والمدعوة من طرف البعثة الأممية لحضور الحوار السياسي بتونس، آمال بوقعيقيص:” بعد مخاض عسير جاءت السلطة التنفيذية الجديدة، وأنا أقصد تماما التعبير عنها لأنها ليست فقط حكومة برئيس وزراء ومجلسه ولكنها بمجلس رئاسي هو رئيس الدولة تتمثل فيه الأقاليم الثلاثة ويمارس الرئاسة بالإجماع فكأنه رئيس واحد لكل ليبيا”.

وأضافت:” حضرت بالأمس جلسة حول المصالحة الوطنية، وطلبت في مداخلتي أن يتصالح الشعب مع سلطاته الرسمية وأول هذه المصالحة أننا أنجزنا السلطة التنفيذية بمستوييها الرئاسي والوزاري متمثلا في رئيس الوزراء وجاء الأربعة معا”.

ولفتت إلى أن هذه المرحلة قد ذهبنا فيها إلى نظام رئاسي اختار فيه رئيس الدولة رئيس الوزراء وأعطاه الثقة عبر وجودهم في قائمة واحدة، ويبقى ما نحتاجه فقط السلطة التشريعية التي ستأتي عبر انتخابات برلمانية نجريها في 24/12/2012 فلا حاجة بنا إلى رئيس دولة ورئيس وزراء أي لا حاجة بنا إلى سلطة تنفيذية جديدة”.

وتابعت:” أننا وصلنا عبر مصالحة وطنية في لجنة الـ75 إلى تشكيل هذه السلطة برئيسها ورئيس وزرائها وليس من المنطق في شيء أن نعيد مسار اختيار هذه السلطة الذي لم يكن سهلا بعد مضي تسعة أشهر”.

واستطردت:” لنذهب إلى انتخابات برلمانية فقط ولدينا السلطة التنفيذية التي يجب أن لا تقل مدتها عن العامين كحد أدني وربما أكثر وسنفرض على السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة تجديد الثقة بهذه السلطة التنفيذية التي جاءت عبر تصالح مجتمعي وأن تبقى حتى إقرار الدستور الدائم والذي بموجبه سيتم تحديد شكل النظام في الدولة”.

وأكدت أن هذا الطرح يفرضه الواقع والحاجة الماسة إلى أن تهيء السلطة التنفيذية الانتخابات لسلطة تشريعية جديدة يتصالح معها الشعب ويلتف حولها وفي ذلك أيضا إتاحة الفرصة للسلطة التنفيذية الوليدة أن تتوخى الأجادة في تقديم الخدمات ويكون ثمة فرصة جديدة لرئيس الوزراء أن يستبعد من حكومته أي وزير غير مناسب أتى به لوبي نواب فاسدين لأنه سيكون من حقه أن يقدم تشكيل وزاري جديد بالكامل لسلطة تشريعية جديدة”.