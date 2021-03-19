العاصمة الليبية تحتل المرتبة 111 في مؤشر السعادة العالمي

صدر اليوم الجمعة 19 مارس 2021، تقرير المؤشر العالمي للسعادة « world hapinees report » الذي شمل 186 مدينة موزعة على القارات الخمس تتتبع 150 دولة.

واعتمد التقريرفي تقييم على أكثر من معطى بدءا من معدل الدخل الفردي ومدى التزام البلد المعني بمقاومة الفساد والرشوة وتكريس قيم التضامن مع الأخذ بعين الاعتبار مخلفات الجائحة الصحية العالمية التي طالت الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وقد احتلت العاصمة الليبية طرابلس المرتبة 111 تليها بنغازي في المرتبة 112.

ومنح التقرير المرتبة الأولى للسنة الرابعة على التوالي للعاصمة الفنلندية هلسنكي (7828 نقطة) متقدمة على مدينة أرهوس الدنماركية ثانية فولينغتون النيوزلندية، فيما نجد عربيا العاصمة الإماراتية أبوظبي (35 عالميا) دبي (39) جدة السعودية (59) الكويت (60) المنامة البحرينية (61) الرياض السعودية (62) الدوحة (63) مكة (66) .