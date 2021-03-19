ليبيا تشارك في مناقشة بنود اتفاقية “تسهيل التجارة العربية “

قالت مصلحة الجمارك الليبية، إنة تم عقد ورشة عمل عبر تقنية الزووم zoom حضرها حسني معاوية مندوب عن مصلحة الجمارك الليبية بصفة مراقب لمناقشة بنود اتفاقية تسهيل التجارة العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تركزت حول مقترح المملكة السعودية لإجراء بعض التعديلات عليها ، حيث تعد هذه الاتفاقية حلفاً واتفاقاً اقتصادياً بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية”.

وأوضحت المصلحة في إيجاز صحفي، أن الاتفاقية تم توقيعها، برعاية الجامعة العربية في القمة العربية، بعمان عام 1997، بتوقيع 17 دولة عليها لإنشاء سوق عربية مشتركة لتواجه التكتلات العالمية، وكان الاتفاق على تخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.