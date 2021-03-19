“بلدية طرابلس”.. معاينة الأعطاب التي تهدد الكورنيش

يتابع المجلس البلدي طرابلس المركز رصد الأضرار التي لحقت بكورنيش العاصمة لأجل تطويره، حيث قام وفد من البلدية برئاسة عضو المجلس فيصل شنيبة بجولة تفقدية على الكورنيش ومرافقه للوقوف على الأعطاب الظاهرة بسبب تسرب مياه البحر جوفياً التي قد تتسبب في تهالك الكورنيش بشكل كامل.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن مصلحة المواني تعاقدت مع شركة استشارية للمعالجة ووضع الحلول الفنية وإجراء الإختبارات اللازمة، بالتنسيق مع البلدية، ضمن أعمالها لتطوير معالم المدينة .

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