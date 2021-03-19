«العكروت» لـ«وزيرة الخارجية»: البعثات إمّا تكيّة للترضية أو لتقديم خدمات لأقارب المسؤولين

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق في سلطنة عمان والبحرين:” هناك أمران مهمان اقترح على وزيرة الخارجية الدكتورة نجلاء المنقوش أن توليهما اهتمامها، وإذا نجحت فيهما، تكون قد أعادت الوزارة إلى بوصلتها للطريق الصحيح”.

وتابع العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الأمر الأول هو فرض سيطرة الوزارة على رؤوساء البعثات، بحيث يصبح رئيس البعثة ينتظر تعليمات وأوامر الوزارة بكل حرص وخشية، هناك رؤوساء بعثات، لا يولون الوزارة أي اعتبار، لأنهم ربطوا شباكهم مع السلطات الأعلى من الوزارة، ولا يلتفتون لأي تعليمات أو أوامر منها” .

وأضاف أن الأمر الثاني هو أن يتم تغيير طبيعة عمل البعثات، من بعثات لتقديم الخدمات، إلى بعثات مهمتها متابعة العلاقات وتطويرها وتمتينها.

واستطرد:” البعثات “في أغلبها” هي إمّا تكيّة لترضية أشخاص محددين تم إيفادهم لها للراحة والاستجمام، وإمّا بعثات لتقديم خدمات (متنوعه) للمسؤولين في الدولة والأقارب والأحباب والأصحاب”.