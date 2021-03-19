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الوفود الطبية تصل إلى سرت للمشاركة في الملتقى العلمي الأول لصحة المرأة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصل عدد من الوفود الطبية المشاركة فى فعاليات الملتقى العلمي الأول لصحة المرأة في ليبيا، إلى مدينة سرت، والذى سينعقد بمجمع قاعات واقادوقوا.

وبحسب بيان صادر عن بلدية سرت، فإن الملتقى يتم تنظيمه تحت إشراف مركز سرت لعلاج الأورام تحت شعار “معا لتكون نسائنا بصحة أفضل” وذلك يوم الأحد المقبل.

وكان فى استقبال الوفود، التى وصلت إلى فندق المهاري بسرت، مدير عام مركز سرت لعلاج الأورام الدكتور خليفة محمد عبد الفتاح، رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للملتقى برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب ومدير إدارة الإعلام ببلدية سرت محمد الاميل .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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