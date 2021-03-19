وصول كوادر طبية سودانية إلى مستشفى المقريف في أجدابيا

وصل إلى مستشفى «الشهيد امحمد المقريف» المركزي التعليمي أجدابيا ستة كوادر طبية سودانية مساعدة؛ لتدعيم الأقسام الطبية بالمستشفى.
وقال مدير عام المستشفى فتحي الحرنة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أنه جرى التعاقد معهم لما يمتلكوه من خبرة وكفاءة؛ وذلك لتدعيم الأقسام الطبية بالمستشفى.
وأوضح الحرنة، أنهم سيوزعون على أقسام العمليات والباطنة والجراحة بالمستشفى، التي كانت تعاني من نقص في تخصصاتهم.
يذكر أن المستشفى استقبل أيضا خلال الفترة الأخيرة عدد من الأطقم الطبية المصرية.
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