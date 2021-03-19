وصول كوادر طبية سودانية إلى مستشفى المقريف في أجدابيا

وصل إلى مستشفى «الشهيد امحمد المقريف» المركزي التعليمي أجدابيا ستة كوادر طبية سودانية مساعدة؛ لتدعيم الأقسام الطبية بالمستشفى.

وقال مدير عام المستشفى فتحي الحرنة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أنه جرى التعاقد معهم لما يمتلكوه من خبرة وكفاءة؛ وذلك لتدعيم الأقسام الطبية بالمستشفى.

وأوضح الحرنة، أنهم سيوزعون على أقسام العمليات والباطنة والجراحة بالمستشفى، التي كانت تعاني من نقص في تخصصاتهم.

يذكر أن المستشفى استقبل أيضا خلال الفترة الأخيرة عدد من الأطقم الطبية المصرية.

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