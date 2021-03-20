أهل زوارة يلبون “نداء كاباو” إثر تفشي كورونا

لبى وفد من مدينة زوارة نداء الاستغاثة لأهل مدينة كاباو بجبل نفوسة الذين أعلنوا في اليومين الماضيين حالة النفير على نطاق البلدية الجبلية إثر تأزم الوضع الوبائي لجائحة كورونا.

وتكون وفد زوارة الزائر من عضو المجلس البلدي الدكتور سمير كرشمان ومدير مكتب الإصحاح البيئي وآمر جهاز الطب العسكري مدير مستشفى العزل زوارة ونخبة من الأطباء المتخصصين وأعضاء من مجلس الحكماء والأعيان وأعضاء من جمعية الهلال الأحمر وعدد من المتطوعين من أبناء المدينة.

وذكر المكتب الإعلامي للبلدية أن أبناء بلدية زوارة أول الواصلين والملبيين لهذا النداء الإنساني وتم دعم بلدية كاباو بالمواد الطبية اللازمة وتقديم الدعم اللوجستي والاستشاري اللازم وسيساهم فريق زوارة في مكافحة وباء كورونا ومساعدة الأطقم الطبية وأهل مدينة كاباو للخروج من الأزمة.

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