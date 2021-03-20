مدير مستشفى الهواري: فقدنا السيطرة على كورونا.. ونقاوم حتى لا ننهار

قال فادي الفرطاس، مدير مستشفى الهواري العام في بنغازي:” فقدنا القدرة على التحمل العناية ممتلئة ومعدل استهلاك الأوكسجين تضاعف 5 مرات”.

وأضاف الفرطاس، في تصريحات لصحيفة المرصد الليبية:” يوجد كم هائل لإصابات ووفيات كورونا بصورة مخيفة حتى بين صغار السن، متابعا:” نقاوم كي لا تنهار معنوياتنا”.

وتابع:” أجساد تنهار أمامنا بعد أن يتمكن الفيروس من رئتي المصابين ونضطر لإدخالهم في غيبوبة صناعية”.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 1134 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة، كما تم شفاء 915 مصابا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الإصابات قفز إلى 150341 حالة منها 10781 حالة نشطة، والمتعافين 137073 شخصا، والوفيات 2487 .

وأكد رئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة جائحة كورونا خليفة البكوش، أن اللقاحات المضادة لكورونا ستصل مطلع أبريل القادم وتحديدا في الرابع من الشهر.

وأفاد البكوش في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – بأن تأجيل موعد استلام اللقاحات من مجموعة كوفاكس عبر منظمة اليونسيف إلى الثامن والعشرين من مارس الجاري، يأتي نتيجة للضغط العالمي على الشركات.

وأضح رئيس اللجنة أنهم خاطبوا رئيس الوزراء بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية في الفضاء العام ومتابعة القيود المتبعة في المطاعم وصالات الأفراح والمآتم للتخفيف من عدد الاصابات.

وصرح البكوش، الثلاثاء، بأن الوضع الوبائي حرج لكنه مستقر، موصيا بالتقليل من الحركة المجتمعية وارتداء الكمامة، وأفاد بأن هناك لجنة عملت على دراسة العروض قبل إحالتها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي وعد باتخاذ إجراء في القريب العاجل.

وأوضح البكوش أن هناك احتكارا عالميا للقاح فيروس كورونا وأن أمريكا وأوروبا منعوا خروج اللقاح وسط اضطراب العالم كله، لافتا إلى إعطائهم الإذن لرئيس الحكومة باعتماد 6 أنواع من اللقاح وهي فايزر أسترازنيكا وموديرنا وجنسون آند جنسون واللقاح الروسي والصيني.