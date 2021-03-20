«شكاب»: «الديناصورات» ستعيد نفسها لاختيار رئيس يرضيها وحكومة تحت رحمتها

قال أحمد شكاب، مستشار فتحي باشاغا في “حوار الصخيرات”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الديناصورات ستحاول إعادة إنتاج نفسها عبر انتخابات برلمانية فقط؛ لتختار رئيس يرضيها وحكومة محاصصة تحت رحمتها.

وكانت المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، وصفت بعض السياسيين بـ”الديناصورات”، مؤكدة أن بعض السياسيين متمسكين بالحفاظ على الوضع الراهن الذي يتيح لهم الوصول إلى خزائن الدولة، مشبهة العديد منهم بالديناصورات.

وقالت ويليامز، في حوار سابق لها :” هؤلاء يرون أي تغيير عبر تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة أو اجراء انتخابات وطنية نهاية حتمية لامتيازاتهم، وقدرتهم على الوصول إلى خزائن وموارد الدولة، وبالتالي وضع ح لنظام المحسوبية الذي طوروه بمهارة خلال السنوات الماضية.”