ليبيا الان

أوضاع معيشية متردية داخل سجن سبها

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد وفد من المجلس البلدي سبها خلال زيارة له مؤسسة الإصلاح والتأهيل داخل مدينة سبها، حيث أبدى الوفد إستياءه حول الوضع العام والإنساني للمؤسسة وأوضاع الموقوفين داخلها على مستوى البنية التحتية و الأحوال المعيشة المتردية داخل السجن.

ووعد المجلس البلدي بعد الجولة بتقديم ما يمكن تقديمه للمؤسسة من ناحية المعدات الطبية والوقائية وبعض الاحتياجات الأخرى ، كما طالب كافة الجهات المختصة، الاشتغال على هذه المؤسسة وصيانتها ووضعها ضمن الأولويات، خاصة وأن داخل السجن مجموعة من الموقوفين على مستوى مدن الجنوب الغربي وبلداته وليس فقط من مدينة سبها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك