أوضاع معيشية متردية داخل سجن سبها

تفقد وفد من المجلس البلدي سبها خلال زيارة له مؤسسة الإصلاح والتأهيل داخل مدينة سبها، حيث أبدى الوفد إستياءه حول الوضع العام والإنساني للمؤسسة وأوضاع الموقوفين داخلها على مستوى البنية التحتية و الأحوال المعيشة المتردية داخل السجن.

ووعد المجلس البلدي بعد الجولة بتقديم ما يمكن تقديمه للمؤسسة من ناحية المعدات الطبية والوقائية وبعض الاحتياجات الأخرى ، كما طالب كافة الجهات المختصة، الاشتغال على هذه المؤسسة وصيانتها ووضعها ضمن الأولويات، خاصة وأن داخل السجن مجموعة من الموقوفين على مستوى مدن الجنوب الغربي وبلداته وليس فقط من مدينة سبها .

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