وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية يدعو الليبيين للتعاضد ومساندة الوزارة

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية كافة أطياف الشعب الليبي إلى التعاضد والتكافل لمساندتها في أداء مهامها على أكمل وجه، بتجاوز صفحة الماضي والتسامح، ونبذ خطاب الكراهية وتحييده من كل المنابر الإعلامية- حسب بيان هو الأول لوزير الداخلية الذي اطلعت 218 على نسخة منه.

وجاء ذلك في البيان الذي حمل توقيع الوزير عميد خالد مازن، (التشديد على منتسبي الوزارة لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإخلاقية والعمل بروح الفريق الواحد لأن العبء الأكبر يقع على عاتق الجميع وإرساء دعائم الأمن والإستقرار وصولاً إلى الإستحقاق الإنتخابي في 24 من شهر ديسمير من العام الحالي).

ودعا “مازن” في البيان، (أبناء الشعب الليبي إلى استغلال الأجواء الإيجابية التي تمر بها البلاد حالياً لتحقيق مستقبل مشرق من خلال تكافل الجميع وتغليب مصلحة الوطن دون إغفال ملف حقوق الإنسان وأوضاع النازحين والمهجرين والعمل على صون حقوق حريات المواطنين وضيوف ليبيا من الأجانب على حد سواء).

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