إصابة راعي في ضواحي سرت جراء انفجار لغم أرضي

أخبار ليبيا24- خاص أصيب أحد الرعاة في سرت جراء انفجار لغم أرضي بضواحي المدينة، ونقل إلى مدينة بنغازي لتلقي الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بعد تلقيه الإسعافات الأولية في سرت.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الجمعة، إن يوسف النور الزم يعمل راعيًا أصيب بشظايا اللغم الأرضي الذي انفجر به، ونتج عنه إصابات بليغة.

وأوضحت البرغثي أن يوسف (30 عاماً) بُترت يد وأصيب بشظايا المقذوف في الصدر، ويقبع بمستشفى الجلاء لاستكمال العلاج وتقديم الخدمات الصحية له.