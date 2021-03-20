بلدية زليتن تسجل 25 إصابة بفيروس كورونا

سجلت بلدية زليتن 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد أول من أمس الخميس.

وأكدت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، في بيان الجمعة، أن المختبر المرجعي زليتن قام بتحليل 148مسحة أنفية أول من أمس الخميس، أظهرت نتائج التحاليل سلبية 123 عينة بالبلدية، و25 حالة سالبة خارج البلدية.

فيما تأكدت إصابة 22 حالة بالبلدية وحالة من خارج البلدية، مع تسجيل عينتين موجبتين لحالة مكررة لم تشفَ بعد.

وبحسب البيان تم تسجيل 60 حالة شفاء وفق دليل شفاء زليتن دون مسحات أنفية بالتقادم، و8 حالات شفاء بمسحات أنفية.

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