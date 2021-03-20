«القويري»: يجب فتح ملف المعتقلين في «معيتيقة» وإبعاد أصحاب اللحى عن إدارة السجون

قال عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، إنه يجب فتح ملف المعتقلين داخل سجن معيتيقة وخضوعه لرقابة محلية ودولية، ويجب أن تضع وزارة العدل الليبية رقم هاتف لتلقي الشكاوى وتسجيل حالات الخطف والسجن دون محاكمة أو وجه قانوني.

أضاف رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “يجب إبعاد أصحاب اللحى عن إدارة السجون والسيطرة عليها ومحاولة ترويج أفكارهم بين السجناء بالضغط والإكراه”.

وسبق أن أشاد “القويري” بتصريحات وزيرة العدل قبل أيام، بشأن الإفراج عن المعتقلين دون قضايا، قائلاً: “نشجع وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية على خطوة الإفراج عن المعتقلين، يجب إخضاع السجون الليبية لرقابة صارمة والإفراج عن المعتقلين من سجون الميلشيات والعصابات التي تتخفى خلف شعارات وهمية وشكلية في تبعيتها للدولة”.

وكانت وزيرة العدل ”حليمة إبراهيم عبد الرحمن” قالت في وقت سابق، إنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية وذلك في غضون أقل من 15 يوماً لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سُجون لا تمث لدولة بصلة.

وحثت الوزيرة، كل الجهات غير المعترف بها بالدولة الليبية بالإفراج السريع والغير مشروط للمواطنين الليبيين المسجونين بغير وجه حق ومن غير وجود أي تهم أو أوامر قبض حيالهم.

وأكدت أنها لن تدخر جهدا للعمل بهذا الصدد وأنه سيتم وضع عقوبات ومساءلة مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن من قبل هؤلاء الأشخاص.