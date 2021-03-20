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«نصيّة»: التحدي الكبير أمام «المنقوش» هو تخفيض عدد السفارات

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تساءل عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، حول قدرة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على إصلاح ما أفسده الوزراء السابقين من الرجال.

وأضاف «نصية»، في منشور له عبر فيسبوك، أن أمام «المنقوش» تحديات كبيرة منها تخفيض عدد السفارات بالخارج وتقليص أعداد العاملين واقتصادها على المؤهلين لها.

وقال عضو مجلس النواب «‏هل تستطيع المرأة الليبية إصلاح ما أفسده الرجل الليبي؟ أمام السيدة المنقوش تحد كبير في تخفيض عدد السفارات وتقليص عدد العاملين بها واقتصارها على المؤهلين لذلك، واعادة هيبة الدبلوماسية الليبية!».

وأكد على ثقته وثقة الليبيين في أن المرأة الليبية لديها قدرات كبيرة في تخطي الصعاب والتحديات، قائلا: «ندرك انه تحدي كبير ولكن نثق في ان للمرأة الليبية قدرات اكبر».

الوسوم

المنقوش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كلام صحيح …وسبق لي الكتابة في هذا الموضوع عدة مرات للسيد سيالة والسراج والآن للسيدة نجلاء…موضوع السفارات الليبية بالخارج كارثة بمعني الكلمة…أغلب العاملين فيها لا علاقة لهم بالعمل السياسي ولا بالوزارة…لايملكون مؤهل او لغة او هبرة ولا حتي شكل مقبولا…تم ايفادهم لانهم محسوبين سواءاقا رب او اصدقاء علي قادة الميليشيات والعصابات والبلطجية…همهم الاول جمع المرتبات بالدولار والمتاجرة فيه…علي معالي الوزيرة ترجيع كل من لاتنطبق عليه الشروط وكذلك ارجاع من اتم مدته ورافضا العودة وذلك بايقاف مرتبه عن طريق المراقب المالي وابلاغ الدولة المضيفة بانهاء اقامته…المصيبة ان عدد دبلوماسيين ليبيا بالخارج اكثر من عدد دبلوماسيين امريكا؟؟؟!!! كارثة من كوارث النكبة السودا النودا….علي السيدة الوزيرة اتخاذ كافة الاجراءات العاجلة…وفق الله كل مخلص لهذا الوطن………

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