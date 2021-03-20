«نصيّة»: التحدي الكبير أمام «المنقوش» هو تخفيض عدد السفارات

تساءل عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، حول قدرة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على إصلاح ما أفسده الوزراء السابقين من الرجال.

وأضاف «نصية»، في منشور له عبر فيسبوك، أن أمام «المنقوش» تحديات كبيرة منها تخفيض عدد السفارات بالخارج وتقليص أعداد العاملين واقتصادها على المؤهلين لها.

وقال عضو مجلس النواب «‏هل تستطيع المرأة الليبية إصلاح ما أفسده الرجل الليبي؟ أمام السيدة المنقوش تحد كبير في تخفيض عدد السفارات وتقليص عدد العاملين بها واقتصارها على المؤهلين لذلك، واعادة هيبة الدبلوماسية الليبية!».

وأكد على ثقته وثقة الليبيين في أن المرأة الليبية لديها قدرات كبيرة في تخطي الصعاب والتحديات، قائلا: «ندرك انه تحدي كبير ولكن نثق في ان للمرأة الليبية قدرات اكبر».