«المرابطي»: خروج المسلحين الأجانب من ليبيا لن يكون سريعاً.. وأوروبا الخاسر الأكبر

قال مدير معهد الدارسات والأبحاث العليا في بروكسل د.بدي المرابطي، إن خروج المسلحين الأجانب كان بنداً من بنود اتفاقيات وقف إطلاق النار الماضية وكذلك الحالية، وكل التصريحات التي تأتي من خارج وداخل ليبيا تأتي تأكيداً على هذا الأمر.

أضاف “المرابطي” في مداخلة مع قناة “العربية الحدث” مساء أمس الجمعة: “أغلب المصرحين بخروج المسلحين الأجانب يتحدثون فقط عن مسلحي الطرف الأخر فقط، وبالتالي يجب الحرص أيضاً على إخراج مسلحي كل الأطراف، لأن هذا جزء من المشكلة، وبالتأكيد لن يخرج كل المسلحين بسرعة، لكن هناك أمل بعدما تحدث التقرير الأممي، عن وجود 20 ألف مقاتل سوري وسوداني وروسي، وأوروبا بذلك جهوداً كبيرة ضمن عملية إيريني منذ مارس الماضي دون جدوى” وفق قوله.

أضاف مدير معهد الدارسات والأبحاث العليا في بروكسل قائلاً: “فيما يتعلق بالملف الليبي هناك تعارض بين فرنسا وإيطاليا وألمانيا، لكن في المجمل نجد أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر مما يحدث في ليبيا اقتصادياً وسياسياً، خاصة أن عموم الدول الأوروبية كانت المستورد بنسبة 80% من غاز ليبيا”.