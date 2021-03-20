رياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يشهد الطقس رياحا نشطة مثيرة للأتربة مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الغربي.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا بداية من يوم الغد بينما تنخفض مساء على مناطق الشمال الشرقي.

ويكون الطقس في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة قليل الغيوم إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد على بعض المناطق.

والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (28-33)م، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق .

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول مساء غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25 – 32) م ولا تتجاوز (22) م على (درنة) وتسجل ارتفاع طفيف نهار يوم الغد على أغلب المناطق ثم تنخفض بداية من المساء.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال خاصة هذا اليوم على مناطق (الحمادة وغدامس) تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

ودرجات الحرارة القصوى وتتراوح ما بين (32-36) م ، وتسجل انخفاضا يوم الغد على (غدامس والحمادة).

وفي الكفرة السرير وتازربو، يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين (36 -39) م.