«الحصادي»: ملف الانتخابات الرئاسية «معقد» ويجب أن تسبقه محطات أخرى

قال عضو مجلس الدولة وعضو الإخوان المسلمين، منصور الحصادي، إنه لا ينبغي أن يكون هناك أي جسم عسكري خارج نطاق السلطة المدنية، مؤكدا أن أي دعم عسكري لأي طرف متمرد يعد نسفا لما وصلت إليه البلاد الآن، على حد قوله.

أضاف “الحصادي” الهارب من درنة، في مداخلة مع قناة “فبراير”، مساء الجمعة: “محطة الانتخابات يجب أن تسبقها عدة محطات كي نضمن أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وحرة ومستقلة، وبالطبع هذا الملف من أعقد الملفات، وهذا الملف بسيط لو كانت هناك إرادة لدى المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وحكومة الوحدة الوطنية، والآن الأمر واضح جداً، القائد الأعلى هو المجلس الرئاسي، ووزير الدفاع يتبع القائد الأعلى وكذلك رئيس الأركان يتبع رئيس الحكومة، ولا ينبغي أن يكون هناك جسم عسكري خارج المؤسسة العسكرية ولا يمكن أن تتبع المؤسسة العسكرية إلا السلطة المدنية” على حد قوله.

وتابع “الحصادي”: “إذا كانت هناك بعض الدول تعبث مرة أخرى بدعم طرف سياسي متمرد، فهذا سيكون نسف لما وصلنا إليه من حكومة الوحدة الوطنية، ويجب على الدول الإقليمية والأمم المتحدة أن يمنعوا ذلك سواء لحفتر أو لغيره” على حد قوله.