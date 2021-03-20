هذا ما قاله وزير الداخلية في بيانه الأول

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية كافة أطياف الشعب الليبي إلى التعاضد والتكافل لمساندتها في أداء مهامها على أكمل وجه وذلك بتجاوز صفحة الماضي والتسامح، ونبذ خطاب الكراهية وتحييده من كل المنابر الإعلامية.

وحث وزير الداخلية خالد مازن في بيانه الأول لسنة 2021 عميد خالد مازن منتسبي الوزارة على “تحمل مسؤولياتهم القانونية والإخلاقية والعمل بروح الفريق الواحد لأن العبء الأكبر يقع على عاتق الجميع وإرساء دعائم الأمن والإستقرار وصولاً إلى الإستحقاق الإنتخابي في الرابع والعشرين من شهر ديسمير من العام الحالي”.

ودعا وزير الداخلية “أبناء الشعب الليبي إلى استغلال الأجواء الإيجابية التي تمر بها البلاد حالياً لتحقيق مستقبل مشرق من خلال تكافل الجميع وتغليب مصلحة الوطن دون إغفال ملف حقوق الإنسان وأوضاع النازحين والمهجرين والعمل على صون حقوق حريات المواطنين وضيوف ليبيا من الأجانب على حد سواء”.