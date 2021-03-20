مديرية أمن طرابلس تشارك في اجتماع أمني لبحث دعم دور المرأة بوزارة الداخلية

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، عن مشاركتها في اجتماع أمني موسع لبحث دعم وزارة الداخلية لدور المرأة مع شركة روز بارتنز وبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا.

وحسب بيان صادر عن المديرية، فقد حضر الاجتماع عضو عن مكتب الشؤون الأمنية بمديرية أمن طرابلس العميد فوزية عقاب وبرئاسة مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية العميد الطيب الصويعي.

وانقعدت الخميس الماضي جلسة تحاورية ضمت كلا من؛ العقيد سامية العرامي من مكتب شؤون المرأة بالوزارة والعقيد نفيسة البكوش من كلية ضابطات الشرطه بالإضافة إلى ميشيل لامور ممثلة عن شركة روز بارتنز البريطانيه وابوكا برقاندين ممثلة عن الاتحاد الاوروبي.

وتباحث الحضور حول دور المرأة بوزارة الداخلية ومدى دعم الوزارة لها. وما الذي يمكن أن تقدمه الممثلتين الدوليتين لها.

واستهل العميد الطيب الصويعي الحديث بان الوزاره تدعم المرأة على كافة الأصعدة ، حيث إن مكتب الأسرة والطفل ومكتب شؤون المرأة ومكتب حقوق الإنسان بالوزارة تترأسهم نساء، مشيرا إلى أن طموح المرأة هو سبب النجاح ووصولها إلى أعلى المناصب.

وتضمنت الجلسة الحديث عن استحداث مكتب لتطوير المرأة بالإدارة العامة للتدريب برئاسة المقدم ايناس الوحيشي، حيث تم إعداد دوره تدريبية لمجموعة من منتسبات مديريه امن طرابلس والشرطة القضائية.

وفي ختام الجلسة أعربت الممثله عن شركة روز بارتنز وممثلة الاتحاد الأوروبي عن أملهما في أن تتولى المرأة والمناصب القيادية في الوزارة.