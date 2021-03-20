بوريل: استعداد أوروبي لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا بشرط وجود طلب أممي

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، استعداد التكتل الموحد للمشاركة والتعاون في مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، بشرط وجود طلب من الأمم المتحدة.

وفي تصريحات خلال زيارته الحالية لروما، نشرها مكتبه الإعلامي، ردا على سؤال حول تعاون محتمل بين عملية إيريني الأوروبية والأمم المتحدة في هذا المجال، قال بوريل: «لا دور لعملية إيريني في مراقبة وقف إطلاق النار»، مضيفا أنها انطلقت منذ عام قبل توصل الأطراف الليبية لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف «هذا لا يعني أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للمشاركة والتعاون في مراقبة وقف إطلاق النار»، فالأمر «بيد الأمم المتحدة. إذا طلبت دعما، فأنا متأكد من أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء سيكونون على استعداد للنظر في هذا الطلب. لكن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يقرر (بمفرده): سأراقب وقف إطلاق النار».

كما أكد المسؤول الأوروبي أنه سيطرح في الأيام القادمة على وزراء الخارجية الاوروبيين مرشحه لمنصب المبعوث الأوروبي الخاص الى ليبيا، وقال: «المشكلة هي أن لدي العديد من المرشحين الجيدين ويجب علي اختيار واحد منهم»

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