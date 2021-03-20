صنع الله يناقش أعمال الصيانة والإنتاج بشركة الخليج

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رفقة رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي، فضل الله احتيتة، النشاط العام للشركة فيما يتعلق بالصيانة والإنتاج.

كما بحث المجتمعون خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر المؤسسة، الصعوبات التي تعيق الشركة لتحقيق المستهدفات، والحلول الكفيلة لتجاوزها، وإمكانية المحافظة على استمرارية الانتاج واستدامته، إضافة لمناقشة خطط مشروع إنشاء مصحة النفط ببنغازي.

من جهته أكد صنع لله، على أن المؤسسة ستقدم الدغم اللازم لشركة الخليج.. إذ تعتبر أحد اهم شركات القطاع التي يعول عليها مجلس إدارة المؤسسة لتحقيق خططها، والتي من أهمها زيادة مستويات الانتاج ودعم خزينة الدولة الليبية وإنعاش الاقتصاد الوطني، بحسب بيان المؤسسة.

شارك في الاجتماع، عضو مجلس الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، ومدير عام الشؤون المالية، ومدير ادارة الحسابات العامة.

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