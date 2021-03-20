الخارجية تنفي تقديم الوزيرة برنامج عمل لرئيس الوزراء

نفى مكتب وزير الخارجية نجلاء المنقوش ما نُسب لها من تصريحات بشأن تقديمها برنامج عمل لرئيس الوزراء.

وبين مكتب وزيرة الخارجية أن التصريحات المنسوبة للوزيرة نُقلت عن صفحة مزوّرة بشأن ما سمِّي “تقديم برنامج عمل من الوزير إلى رئيس الوزراء“ مؤكدا عدم وجود صفحات أو حسابات شخصية للوزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل ما هو منشور باسمها عبارة عن صفحات مزوّرة تنتحل شخصيتها وأن المكتب يحذّر من اتخاذها مصدراً للأخبار أو غير ذلك.

ودعا مكتب وزيرة الخارجية القنوات والإعلاميين والنشطاء والمدونين للتواصل مع المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الموثوقة.