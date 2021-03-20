الدبيبه يصدر تعليمات بالتحقيق بخصوص جثث عثر عليها في بنغازي

أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه تعليمات للنائب العام بفتح تحقيق بشأن العثور على جثث مقتولة مكبلة الأيدي في منطقة الهواري جنوب بنغازي كما وجه وزير الداخلية بالتعامل مع الحادثة

وقدم الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” المواساة والتعازي لأهالي الضحايا الذين تم اكتشاف جثثهم … بمدينة بنغازي” مضيفا “لا يمكن لمثل هذه الأحداث أن تتكرر مرة أخرى والتسامح معها أو التغطية عليها تحت أي ذريعة لن يكون مقبولا”.

وأردف الدبيبه “أعطيت تعليمات مباشرة لوزير الداخلية للتعامل مع هذه الحادثة وطلبت من النائب العام فتح تحقيق بالخصوص”.

وعثرت الأجهزة الأمنية الخميس، على عدد من الجثث مقتولة مكبلة الأيدي وعليها آثار إطلاق رصاص في الرأس بالقرب من مصنع الأسمنت بمنطقة الهواري جنوب مدينة بنغازي وتضاربت الأنباء بشأن عددها بين ست و11 جثة.